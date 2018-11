Volley femminile prova a risalire la china, al PalaSabetta c'è il Teramo

TERMOLI. Oggi pomeriggio per le ragazze della Termoli Pallavolo si presenta la stessa identica situazione di sette giorni fa, l'avversaria di turno è l'ultima in classifica la Nuova Scuola Pallavolo Teramo, come lo era il Penne Asd Volley e sappiamo come è andata a finire.

Oggi però le nostre ragazze hanno il vantaggio di giocare in casa e francamente un ulteriore passo falso sarebbe imperdonabile, queste con le dirette concorrenti sono gare che possono pesare e molto alla fine.

Oggi pur capendo le difficoltà che stanno attraversando le ragazze di coach Mottola, tra infortuni che hanno colpito le più rappresentative del gruppo, la poca esperienza delle tante atlete giovanissime che seppur brave tecnicamente e il non aver ancora appreso in pieno dover giocare con tanta gente visto la loro giovanissima età conta, si rischia di frenare e commettere errori.

Occorre reagire psicologicamente, acquistando caparbietà e quella grinta giusta per uscire dal pantano.

Contro le Teramane l'imperativo è vincere e convincere per non diventare loro stesse il fanalino di coda, questo poi sarebbe ancor più deprimente e risalire la china poi sarebbe ancor più dura.

Appuntamento al PalaSabetta dalle 18.