Termoli Pallavolo maschile riconquista subito i 3 punti

TERMOLI. Bene avevamo detto che dai ragazzi di Palli dopo la sconfitta onorevolissima di sette giorni fa in casa della prima in classifica, dovevano tornare subito alla vittoria e riscattare la battuta d'arresto, e il Montesilvano, rappresentava la squadra giusta per fare questo e alla fine così è stato.

Il 3-1 finale dove appena il terzo set è stato giocato in surplace e perso, ma è stato solo un attimo, poi per il resto è stato un monologo termolese ed ora quinto posto con 12 punti ma ricordiamo che la formazione di Palli deve anche recuperare la gara di San Salvo e quindi migliorare ulteriormente la classifica che già adesso è lusinghiera di suo.

La squadra c'è ed è matura per prendersi sempre più soddisfazioni ora attendiamo solo il riscatto della parte femminile che stasera giocherà al PalaSabetta.