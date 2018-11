Teramo battuto 3-0, una vittoria per uscire dal tunnel

TERMOLI. Alle ragazze di Mottola si chiedeva solo di tornare a vincere dopo una serie troppo lunga di sconfitte e loro lo hanno fatto avendo con l'avversario di ieri sera l'occasione ghiotta per farla, perché al PalaSabetta arrivava la squadra che occupa attualmente l'ultimo posto in classifica: la Nuova Scuola Pallavolo Teramo, il 3-0 finale è stato chiaro e netto, però francamente dopo il primo set vinto 27-25 ai vantaggi, qualche fantasma recente lo avevamo visto, tanti e i soliti errori di sempre hanno certamente favorito il restare nella prima partita fino alla fine le teramane.

Evidentemente al cambio campo per il secondo set, coach Mottola si è fatto parecchio sentire e nonostante qualche altra piccola sbavatura si è andati sul 2-0 e al terzo poi si è viaggiato sul velluto. Da notare e forse è l'unica squadra che lo ha fatto fino ad ora, sul parquet ad un certo punto c'erano tre ragazze del 2004, questo può anche giustificare qualche errore di troppo o qualche amnesia dovute sicuramente alla giovanissima età.

Ieri altra nota di cronaca le ragazze come mostra la foto allegata, per sensibilizzazione in occasione della giornata contro tutte le violenze sulle donne, in allenamento hanno indossato una maglietta rossa e poi hanno giocato con in segno di colore rosso sul viso.