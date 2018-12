L’Asd Termoli Pallavolo gioca al Palasport di Alba Adriatica

TERMOLI. Quello che si disputerà nel tardo pomeriggio di oggi ad Alba Adriatica, sarà per i ragazzi di Palli, un autentico banco di prova per saggiare la reale consistenza della squadra termolese, tornare a casa da Alba con una vittoria sarebbe il salto definitivo verso posizioni ambiziose.

Indubbiamente non sarà una partita facile, gli abruzzesi sono secondi in classifica con 19 punti a due punti dal Gada Volley Pescara, soprattutto in casa loro sono praticamente su un terreno inespugnabili, ma se si vuole crescere bisogna osare, osare per credere, del resto non è solo nei racconti mitologici che il piccolo Davide, batte il gigante Golia con astuzia, astuzia che spesso e volentieri sostituisce la tecnica soprattutto in una disciplina come la Pallavolo dove i forti non sempre vincono se si sentono troppo forti per tutti e magari tendono a snobbarti con una punta di narcisismo esagerato.

Speriamo che ad Alba i locali soffrano di questa sindrome, e anche stavolta si potrebbe ripetere la vittoria di Davide contro il Golia di turno.

I ragazzi della serie C Maschile dell’Asd Termoli Pallavolo, giocheranno contro l’Asd Pallavolo Alba, questa sera alle 19.30, al Palasport di via degli Oleandri ad Alba Adriatica.