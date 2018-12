Pallavolo, ennesimo insuccesso per le ragazze di Mottola

TERMOLI. Nuova sconfitta per le ragazze della pallavolo di serie C termolese, ieri sera infatti, si è capito che probabilmente questa annata a meno di cambiamenti radicali, ma in questo momento impensabili, sarà un'annata davvero poco divertente.

Analizziamo la partita di ieri, può essere davvero impensabile che una squadra porta a casa il primo di due set fuori casa sullo 0 - 2 e poi dal terzo in poi black out totale, tanto da farsi raggiungere e superare alla quinta partita, e infine un'altra sconfitta dopo che domenica scorsa, sembrava essersi ripresa.

Poco conta aver almeno conquistato un punto, il fatto inconvertibile è che tutti gli incontri disputati con le squadre che stavano peggio di loro in classifica li hanno tutti persi, facendole rifiatare tutte, allora ci chiediamo: e adesso che cominceranno ad affrontare le squadre più forti?

Abbiamo sempre fornito ampie giustificazioni, tanti infortuni, la estrema giovane età e quindi poca esperienza di molte delle atlete a disposizione del coach Mottola, i disagi all'inizio del mancato utilizzo del PalaSabetta, ma adesso davanti a questo ennesimo insuccesso anche le giustificate attenuanti stanno esaurendosi.

Occorre una bella sterzata per non buttare tutto all'aria, coach Mottola deve vestirsi non solo da coach ma se occorre anche da dottore e cercare di salvare il paziente che al momento pare in apnea.