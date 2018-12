Pallavolo Alba vince 3-1, ma Termoli non è sul viale del tramonto

TERMOLI. Che la partita di Alba Adriatica per la squadra di Palli fosse complicata era risaputo. Ma assieme alla sconfitta certo non imprevista e maturata per 3-1, anche l’incontro di ieri ha fornito utili indicazioni al coach della Termoli Pallavolo.

I termolesi hanno cominciato facendo soffrire non poco nel primo set, perso solo ai vantaggi 28-26. Il secondo set lo hanno addirittura vinto, per 25-19 e chissà che con due set in cascina, non poteva cambiare anche l’esito del match.

Combattuti anche gli altri due, ma alla distanza il maggior tasso tecnico degli avversari è venuto fuori alla ed è maturata la sconfitta, con 25-20 e 25-22 nei parziali finali appannaggio della Pallavolo Alba.