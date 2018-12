Termoli Pallavolo femminile al PalaSabetta contro il Nereto

TERMOLI. Mentre il volley maschile di serie C osserva un turno di riposo in attesa del recupero di mercoledì prossimo contro il San Salvo, la squadra femminile stasera in un orario insolito fissato alle ore 20, dopo la partita di basket (non abbiamo capito perché non farla giocare ieri sabato per altro festivo, in orario più consono per tutti), se la dovrà vedere nella difficile gara con la Re-Hash Volley Nereto.

Match delicato, perché le avversarie di oggi veleggiano appena un po' più sopra della Termoli Pallavolo in classifica.

Il Nereto, comunque, decisamente è alla nostra portata.

Una vittoria potrebbe rilanciarci e raggiungere proprio il Nereto a quota 10, per questo stasera niente distrazioni ma molta concentrazione sul parquet, tutto è ancora possibile.