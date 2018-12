Termoli pallavolo femminile battuta al PalaSabetta dal Nereto

TERMOLI. La Termoli Pallavolo femminile battuta ieri sera per 3-1 al PalaSabetta.



Queste le parole del coach Mottola appena terminata la partita: «Poco da dire, dominiamo il primo set alla grande, poi nel secondo incominciamo a soffrire, subiamo, sbagliamo e facciamo punto. C'è poca dedizione e convinzione».

Ormai la squadra è in piena zona play-out e le posizioni per venirne fuori cominciano ad allontanarsi, lo stesso Nereto con questa vittoria ha fatto un salto triplo in avanti e le prossime tre partite saranno difficilissime, visto che si andrà a far visita alla quarta in classifica, la Twice Cream Lanciano, e poi si riceverà la visita della prima in classifica Do.Gi.Gioielli Arabona e per chiudere il trittico da brivido anche la visita al Volley Junior di Ortona secondo in classifica.

Davvero un dicembre impegnativo.