Termoli Pallavolo vincenti a San Salvo nel recupero della quarta giornata

TERMOLI. Mercoledì sera alle 20 si è giocata la quarta giornata del campionato di pallavolo maschile presso la palestra provinciale di via De Gasperi di San Salvo tra B.t.s. San Salvo e l'A.s.d. Termoli Pallavolo con il risultato di 1-3 (parziali: 9/25, 25/23, 19/25, 23/25).

Bella e convincente vittoria dei ragazzi di Palli nel recupero della quarta giornata e che proietta la squadra termolese a 15 punti in piena zona play-off al quarto posto.

La squadra quest'anno c'è, fino ad oggi ha ceduto il campo solo alle prime due in classifica, ma anche per quest'ultime in quella occasione non fu una passeggiata di salute. Ora la situazione si fa più fluida e l'obiettivo finale dei play-off non è più una chimera, ma una realtà a portata di mano e naturalmente non se la devono far sfuggire.