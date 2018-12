Termoli Pallavolo femminile in campo a Lanciano

TERMOLI. Finiti gli scontri diretti con le squadre di pari classifica in zona play out, per le ragazze di Mottola si prepara un trittico di tutto rispetto che incontrerà da oggi fino al 13 gennaio. Questo sabato è il turno della terza in classifica del Lanciano, appunto fuori casa.



Ora volendo pensare oggettivamente, in queste prossime tre partite visto l'andamento fin qui tenuto dalla squadra, almeno sulla carta per le prime tre in classifica non ci dovrebbero essere problemi a portare a casa l'intera posta contro le nostre ragazze, ma sappiamo anche che nelle competizioni sportive non sempre la logica segue un filo lineare e a volte può capitare che accada l'impensabile.

Questo è il nostro pensare positivo e soprattutto con speranza, poi se dobbiamo parlare secondo copione purtroppo per Campofredano & C. non ci dovrebbero essere margini di successo.

L'augurio è che ciò possa essere smentito dalle ragazze, saremmo enormemente felici di questo.

Twice Cream Lanciano-Termoli Pallavolo.