Lanciano troppo forte, Termoli Pallavolo femminile perde 3-0

TERMOLI. Nel volley, come in altri sport ormai, sulla carta non si vincono più gli incontri.

Troppo forte il Lanciano per le ragazze di Mottola. Resta la soddisfazione, nel 3-0 subito ieri sera, di aver fatto sudare la squadra di casa nella seconda frazione di gioco.

Alla squadra urge fare punti se si vuole tentare di uscire dalla zona rossa dei play-out.

5 i punti che separano dal limbo della tranquillità.

Indubbiamente c'è ancora un girone di ritorno da giocare, la speranza è che si inverta la tendenza. Aggiungiamo a parziale attenuante che quest’anno la sfortuna fa stare la squadra in continua emergenza e Mottola deve fare i salti mortali per mettere in campo un sestetto competitivo.