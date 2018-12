Volley maschile, i ragazzi di Palli battuti sul filo di lana

TERMOLI. Asd Termoli Pallavolo -Virtus Volley Paglieta 2-3.



La squadra di Mauro Palli ha davvero sfiorato l'impresa ieri sera al PalaSabetta dove ha affrontato la seconda in classifica, il Paglieta. Una gara vibrante, emozionante e per cuori forti giocata punto a punto: di sotto nei primi due set i nostri ragazzi, ma nel terzo e quarto sono sembrati dei leoni affamati in cerca di una preda per soddisfare la loro fame di vittoria e nei due set succitati ecco che hanno messo sotto i quotati avversari, ma il capolavoro è stato sfiorato al tie-break quando soltanto la sfortuna ha, sul filo di lana, permesso agli ospiti di portare a casa una vittoria che sembrava stesse loro sfumando.

Se fosse stata ad appannaggio dei nostri ragazzi - che per altro l'avrebbero anche meritata - questa vittoria sarebbe stata un'autentica ciliegina sulla torta, per un Natale da favola.

Ciononostante, gli applausi ai ragazzi vanno comunque per aver fatto tremare una delle favorite alla vittoria finale e poi la zona play-off è sempre lì a portata di mano avendo comunque ieri sera guadagnato un punto. Buon Natale a tutti voi!