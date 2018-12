L'Arabona sbanca il PalaSabetta

TERMOLI. Termoli Pallavolo-Do. Gi. Gioielli Arabona 0-3 (Parziali: 16/25,12/25,18/25)

Il desiderio di passare un Natale sereno in casa della Pallavolo Termoli femminile di serie C era un sogno pressoché utopistico vista la caratura dell'avversario pre-natalizio. La Do.Gi. Arabona di Pescara, prima in classifica, non lo è per caso, ma per i numeri prodotti su 11 partite giocate di cui tutte vinte: 7 per 3 -0 (21 Punti ), 2 per 3 -1 (6 Punti) e 2 per 3 -2 (4 Punti ) con 31 punti.

Numeri impietosi che se confrontati con quelli delle nostre ragazze, mostrano il grande divario che è sceso in campo, quindi il desiderio di poter vedere ribaltata la situazione, se non impossibile, era quantomeno utopistico e alla ripresa, dopo le feste, a meno di metamorfosi o mal digestioni di panettoni da parte delle avversarie, non sarà molto diverso.

Ormai la zona play-out è sempre più una realtà e la zona salvezza diretta sempre più lontana. Intanto cerchiamo di trascorrere un buon Natale e poi, alla ripresa, si vedrà!