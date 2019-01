Volley maschile, al PalaSabetta arriva il Lanciano

TERMOLI. Prima partita del 2019 per la maschile della Termoli Pallavolo: in Molise arriva il Lanciano per l'11° giornata di campionato. I termolesi guidati da coach Mauro Palli ospiteranno la Cedas Alla Stars Lanciano allenata da Luciano Allegrino. Nella gara d'andata i nostri si imposero con un netto 0-3 e sabato vogliamo di nuovo lo stesso risultato per continuare ad inseguire quella agognata zona play-off che è a portata di mano grazie ai buoni risultati ottenuti fin qui. La squadra fino ad oggi si è arresa - rendendo però loro la vita durissima - solo alle due squadre in testa alla classifica. Le altre hanno tutte pagato dazio e continuare in questo modo non sarebbe male davvero.