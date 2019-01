Termoli Pallavolo femminile in trasferta a Ortona

TERMOLI. Sabato 12/01/2019 alle 19.30 giornata 12, PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA GIOVANNI XXIII ORTONA serie C femminile: Volley Junior - Termoli Pallavolo.

Tornano in campo le ragazze di Mottola e lo fanno sul parquet della seconda in classifica, la Volley Junior di Ortona: una gara - come le ultime prima della sosta natalizia - che sulla carta risulta proibitiva.

Questa di questa sera al momento potrebbe avere solo un punto di vantaggio per le nostre ragazze, ovvero che le ortonesi siano prede della famigerata sindrome da panettone o che prendano le nostre giocatrici sottogamba, ma di contro quest'ultime dovrebbero tirar fuori le unghie. Nello sport, in qualsiasi disciplina, non c'è mai nulla di scontato a priori quindi incrociamo le dita per le nostre ragazze.