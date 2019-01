I ragazzi di Palli bissano la vittoria contro il Lanciano

TERMOLI. Già battuti all'andata in Abruzzo, i lancianesi del Cedas All Star sono stati di nuovo sconfitti oggi a Termoli. Una partita già incanalata dopo i primi due set con una distanza di punteggio siderale; un rigurgito gli ospiti lo hanno avuto nella terza partita aggiudicandosi il set ai vantaggi, ma poi tutto è rientrato a favore dei nostri al quarto set quando gli abruzzesi non sono riusciti nemmeno ad arrivare a doppia cifra. Con questa vittoria, la squadra di Mauro Palli consolida saldamente la posizione play-off a dimostrazione dell'ottima impostazione che ha quest'anno.



Giornata 11, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI Serie C maschile

A.s.d. Termoli Pallavolo - Cedas All Stars 3-1 (Parziali: 25/16, 25/13, 25/27, 25/9).