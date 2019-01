Volley femminile, l'Ortona sconfigge la Pallavolo Termoli

TERMOLI. La seconda in classifica non fa sconti e batte con uno schiacciante 3-0 prevedibile - visto il divario tecnico e di classifica - le ragazze di Mottola che però hanno duramente lottato per non rendere tutto facile alle ortonesi, ma alla distanza hanno dovuto cedere le armi. Da oggi l'importante è non perdere più terreno e quando verranno incrociate le squadre alla pari, si dovrà strenuamente lottare per la salvezza e non perdere più punti.



Sab 12/01/2019 19.30 Giornata 12, PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA GIOVANNI XXIII ORTONA

Volley Junior Ortona - Termoli Pallavolo 3-0 (Parziali: 25/14, 25/18, 25/15).