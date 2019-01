Donne al Palasabetta e maschi a Ortona: il sabato del volley

TERMOLI. Un sabato tutto all'insegna della pallavolo.

Al Palasabetta alle 18 si gioca la tredicesima giornata tra la Termoli Pallavolo e la Pallavolo femminile Pineto.

Finito il trittico con le prime tre in classifica, si torna a giocare contro squadre abbordabili per le ragazze del volley femminile.

Ora c'è bisogno di giocare con il piglio e il carattere giusto perché ogni passo falso potrebbe essere letale per la salvezza diretta e la stessa partecipazione ai play out. Non è più tempo di piangersi addosso, si deve scendere in campo forti e decise, non sono più ammessi cali di concentrazione inusuali.

Alla fine si potrà anche perdere, ma mai senza aver lottato palla su palla. Sappiamo che le ragazze di Mottola lotteranno e si batteranno come non mai e allora speriamo che il Pineto possa essere l'agognato rilancio.

Anche la formazione maschile termolese scende in campo oggi alle 19.30 al Palazzetto dello Sport di Ortona contro la Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona.

Impegno non facile per i ragazzi di Palli questa sera a Ortona: gli abruzzesi in classifica sono subito dietro ai termolesi, a 18 punti contro i 22 dei nostri. Una nuova vittoria potrebbe significare staccare in anticipo i biglietti per i play-off; al contrario una sconfitta riavvicinerebbe troppo non solo agli ortonesi, quindi questa sera la squadra cercherà di fare il proprio dovere lottando per la vittoria.