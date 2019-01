La Termoli Pallavolo torna alla vittoria: 3-0 al Pineto

TERMOLI. Finalmente tornano alla vittoria le ragazze della Termoli Pallavolo, lo hanno fatto contro una diretta concorrente e proprio per questo la vittoria conta doppia, certo qualche piccolo problema soprattutto di concentrazione esiste ancora, ma ieri sera è bastato che la Mascitelli, la Gramaglia, la Campofredano e la Mottola, prendessero per mano le compagne più giovani per portare tutta la squadra alla vittoria, che mancava da tanto tempo.

Oltretutto, successo ottenuto senza lasciare nemmeno un set per strada.

Tre punti conquistati che fanno ben sperare per il futuro, la cosa importante è non abbassare mai la guardia, tutte le gare da qui alla fine della regular season sono partite vitali, ci potranno essere ancora match difficili e dal risultato incerto o proibitivo, ma la priorità è dimostrare che la squadra comunque c’è e lotta sempre senza distrazioni alcune.

In conclusione vogliamo fare gli auguri di pronta guarigione alla schiacciatrice del Pineto, che ieri sera durante una fase del secondo set, cadendo male dopo un intervento, tra le forti urla di dolore deve essersi procurato un serio guaio al ginocchio, è stata trasportata subito al vicinissimo ospedale san Timoteo per le cure del caso.