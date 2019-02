Termoli Pallavolo femminile, al PalaSabetta arriva il Vasto

TERMOLI. Inizia oggi il girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile e all'andata quando la squadra di Mottola esordì vincendo al tie-break nella palestra vastese dell'impianto sportivo San Gabriele, forse ci fece pensare un po' troppo frettolosamente che avrebbe disputato una stagione pregna di soddisfazioni, ma come si dice in gergo, una rondine non fa primavera e purtroppo qualcosa è andato storto nel tempo.

Oggi siamo al giro di boa, non tutto è perduto ancora. Vogliamo ricominciare da quella vittoria vastese alla prima giornata? Non sarebbe male, ma di certo una bella iniezione di fiducia che potrà dare - si spera - uno slancio più deciso per conquistare una salvezza evitando di passare per gli insidiosi play out è fortemente gradita.

Serie C Interregionale Femminile: Domenica 03/02/2019 alle 18.00 Giornata 14, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI Termoli Pallavolo - Madogas San Gabriele Vasto.