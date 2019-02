TERMOLI. Prima di analizzare la gara dei ragazzi della Termoli Pallavolo, ci preme sottolineare un fatto che ci fa capire quanta poca sensibilità ci può essere oggi in questo mondo, anche nello sport, che invece dovrebbe esserne scevro. Anche in un campionato di volley di serie C regionale, dove non si muovono chissà quali interessi economici, non viene concesso uno spostamento di partita neanche per un evento luttuoso imprevisto, ma bisogna invece attenersi scrupolosamente ai regolamenti che non ammettono deroghe se non comunicate in tempo utile, come se si potesse prevedere un evento luttuoso.



Purtroppo venerdì mattina è venuta a mancare la mamma di Mauro Palli, allenatore della squadra della Termoli Pallavolo maschile, nelle cui file giocano Costantino e Alessandro Palli, i nipoti diretti della signora Maria Palma; la società termolese per rispetto del dolore che ha colpito il proprio coach e i suoi due giocatori ha fatto prima la richiesta al comitato regionale e poi, spiegati i motivi, ha anche chiesto alla società della Bts San Salvo che doveva venire a giocare a Termoli, di poter spostare la gara. Da San Salvo hanno fatto subito sapere che non ci sarebbe stato nessun genere di problema nel rinviare la gara, il rispetto davanti alla morte non si discute. Purtroppo però nonostante la disponibilità del San Salvo, dalla sede del comitato regionale hanno fatto "cortesemente" sapere che il rinvio non sarebbe stato possibile attuarlo, in quanto per regolamento bisognava chiederlo almeno tre giorni prima, ma visto che la signora Maria Palma è deceduta un giorno prima della gara, per regolamento essa non si può rinviare.

Ergo ieri pomeriggio i ragazzi sono stati costretti a scendere in campo e in panchina a sostituire Mauro Palli, vi era il suo grande amico e collega Dino Sassano. I ragazzi seppur con qualche fatica hanno avuto comunque ragione sugli avversari con un bel 3-0 in nome di un regolamento che oggi ha lasciato molto a desiderare, perdendo di credibilità per dei meri cavilli burocratici. Naturalmente la squadra ha dedicato la vittoria al loro allenatore e ai suoi giocatori Costantino e Alessandro come anche alla loro mamma e nonna Maria Palma.

Sabato 02/02/2019 17.30 Giornata 13, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

A.s.d. Termoli Pallavolo - B.t.s. San Salvo 3 -0 (Parziali: 25/18, 25/21, 25/21)