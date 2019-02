Rivincita a domicilio della Madogas Vasto: battuta la Termoli Pallavolo

TERMOLI. Il derby interregionale con la squadra del Vasto è andato, senza mezzi termini, alle abruzzesi che si sono prese la rivincita della sconfitta subita in casa loro alla prima di andata.



Diciamo che la gara di ieri pomeriggio è stata almeno nei primi due set abbastanza combattuta, ma è nel terzo che le nostre hanno poi mollato gli ormeggi. Commessi i soliti errori di deconcentrazione davvero difficili da debellare, ieri si sono persi dei validi punti sul servizio e questo è un vero peccato!

Indubbiamente la squadra è molto giovane e questi "peccati" di deconcentrazione, mancando la dovuta esperienza, possono esserci, anche se poi diventa difficile rimediare in corsa. Spesso l'esperienza della Mascitelli, della Campofredano e della Gramaglia possono non bastare, così come è accaduto ieri.

Domenica 03/02/2019 18 Giornata 14, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

Termoli Pallavolo-Madogas San Gabriele Vasto 0-3 (Parziali : 23/25, 23/25,16/25)