Le ragazze di Mottola provano il colpo all'Aquila

TERMOLI. Dopo la sconfitta interna contro il forte Madogas Vasto, si gioca un altro difficile incontro questa volta a L' Aquila, poco distante da dove giocheranno anche i maschi della Termoli Pallavolo. Sicuramente anche questa di stasera - sempre sulla carta - appare una gara proibitiva per le ragazze di Mottola: le aquilane universitarie non promettono nulla di buono per la Campofredano & company; il problema per loro non è tanto il fatto che possono essere sotto il profilo tecnico inferiori alle avversarie di oggi, perché se andiamo a vedere spesso anche contro avversari di livello superiore hanno offerto colpi e prove soddisfacenti salvo poi durante il corso della partita estraniarsi con giocate fuori controllo decisive per il risultato finale. Ad esempio domenica scorsa contro il Vasto pur perdendo 3 - 0 nei primi due set se la sono giocata punto a punto, poi nel terzo e ultimo set è sceso un muro di nebbia che ha determinato la resa delle armi. Fiduciosi, aspettiamo un colpo di coda con la speranza che a L' Aquila si possa spiccare il volo.

Sab 09/02/2019 19.00 Giornata 15, PALESTRA CUS - S.S.17 LOC.CENTI COLELLA L'AQUILA VOLLEY FEMMINILE SERIE C

Cus L'aquila Pallavolo - Termoli Pallavolo.