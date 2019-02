Vigili del fuoco aquilani attendono la Termoli pallavolo maschile

TERMOLI. Questa sera Mauro Palli torna in panchina per guidare i ragazzi della pallavolo maschile verso l'Aquila, contro la squadra dei Vigili del Fuoco aquilani, per continuare a sognare qualche cosa in più del quarto posto attualmente occupato che, con un congruo vantaggio sul San Salvo primo inseguitore, sta garantendo la partecipazione ai play-off. La gara sicuramente non è facile, ma può comunque essere vinta visto che la squadra è forte ed unita: i termolesi hanno carattere e sanno reagire molto bene contro ogni tipo di avversità in campo. I ragazzi stanno disputando un campionato ricco di soddisfazioni e come si sa, l'appetito vien mangiando.



Sab 09/02/2019 19.30 Giornata 14, S.M. DANTE ALIGHIERI - VIA COLLESAPONE L'AQUILA

Vvf M. Bellucci L'aquila - A.s.d. Termoli Pallavolo.