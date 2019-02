Spenti gli ardori dei pompieri aquilani: Termoli Pallavolo prende 3 punti

TERMOLI. Come avevamo detto in sede di presentazione, una vittoria oggi a L' Aquila poteva far ambire non più solo al quarto posto, ma addirittura al terzo e infatti dopo la sconfitta nel pomeriggio dell'Alba contro la prima in classifica, il distacco si è ridotto di un solo punto. Alba al terzo con 32 punti e noi al quarto con 31. Sabato prossimo a Termoli si giocherà il big-match con la prima in classifica, il Gada Volley Pescara.



Anche oggi sull'insidioso parquet dei Vigili del Fuoco aquilani, la squadra di Mauro Palli ha offerto una prova di grande autorità e si è imposta subito sul 2 - 0; hanno ceduto qualcosa nel terzo set, ma poi hanno chiuso i conti nella quarta partita.

Ormai questi ragazzi non hanno più nulla da farsi scoprire, sono forti e sanno stare bene in campo. Ora sotto con il cercare di raggiungere la terza posizione e magari togliersi una grande soddisfazione sabato prossimo e dare un dispiacere alla capolista che verrà a farci visita.

Sabato 09/02/2019 19.30 Giornata 14, gara S.M. DANTE ALIGHIERI - VIA COLLESAPONE

L'AQUILA

Vvf M. Bellucci L'aquila - A.s.d. Termoli Pallavolo 1-3 (Parziali: 15/25, 21/25, 25/21, 18/25)