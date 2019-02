Vantaggi fatali al tie-break, sconfitta immeritata per le ragazze della Pallavolo Termoli

TERMOLI. Ieri sera ci si è messo l'arbitro a privare le ragazze di Mottola della vittoria strameritata e voluta con tutto il cuore: il "fattaccio" si è verificato al tie-break (quinta partita) quando le nostre ragazze erano in vantaggio 14-12, e facendo un nuovo punto avevano in quel momento vinto la partita, ma su veementi e ingiustificate proteste di tutto l'entourage aquilano entrato in campo, l'arbitro inspiegabilmente ha cambiato versione togliendoci il punto e facendo tornare il punteggio su 14-13.

A quel punto nella bolgia finale le nostre ragazze che mai come oggi avevano giocato con il cuore e strameritato la vittoria, ai vantaggi vanno sotto e alla fine perdono ingiustamente 19-17.

Per far capire che tipo di "ambientino" hanno trovato le nostre ragazze in terra abruzzese, alla fine del terzo set perso dalle aquilane, il loro coach è entrato in campo schiaffeggiando il pallone in modo non certo sportivo, ma gli arbitri si sono guardati bene dal prendere provvedimenti.

Giornata 15, PALESTRA CUS - S.S.17 LOC.CENTI COLELLA L'AQUILA

Cus L'aquila Pallavolo - Termoli Pallavolo 3-2 (Parziali: 21/25, 25/23, 18/25, 25/18, 19/17)