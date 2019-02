Asd Termoli Pallavolo gioca in casa contro il Gada Volley Pescara 3

TERMOLI. Big match questo pomeriggio alle 17.30, al PalaSabetta di via Ischia a Termoli, tra la squadra termolese e la prima in classifica Gada Volley Pescara 3.

Una partita con vista 3° posto, che per i ragazzi di Palli non è più un miraggio, il quarto che è comunque utile per i play off è ormai blindatissimo, ma visto come gioca la squadra, il terzo posto che è ad un punto, non è più un’utopia.

In questa giornata visto gli incontri, siamo certi che non cambierà nulla anche perché l'attuale inquilina del terzo posto l'Alba gioca in casa contro il Montesilvano penultimo in classifica.

Una vittoria termolese comunque metterebbe tanto sale sulla coda della squadra di Alba e consentirebbe una efficace iniezione di fiducia che potrebbe avere risvolti, che fino a qualche settimana fa erano impensabili.

Magari se al PalaSabetta ci fosse una cornice di pubblico adeguato all'evento sarebbe anche meglio.