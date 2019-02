TERMOLI. Ieri pomeriggio sono stati compiuti due capolavori: il primo senza ombra di dubbio è stato realizzato dai ragazzi di Palli che hanno vinto molto più meritatamente di quanto dica il risultato di 3 a 1 finale la capolista Gada Volley Pescara 3, con una tenuta di gara impeccabile, salvo un piccolo empasse nel secondo set, dove solo un po' di eccessiva confidenza ha permesso agli avversari di riemergere nel finale, ma per il resto del match non c'è stata storia.

Il secondo capolavoro si stava compiendo ad Alba Adriatica, dove un Montesilvano penultimo in classifica che non ti aspetti batte la terza in classifica fino a ieri, e di fatto regala il terzo posto in solitudine ai termolesi, che a questo punto, vista la condizione fisica e mentale, possono ambire anche al secondo posto, oggi occupato dagli ex leader del Gada Pescara 3 che con la sconfitta di ieri a Termoli sono solo a due punti, 36 loro e 34 Termoli, mentre il primo posto è occupato dal Paglieta con 38 punti, e nel prossimo fine settimana ci sarà lo scontro diretto a Pescara tra Gada e Paglieta, mentre Termoli andrà a Montesilvano: non sarà certamente facile, ma i nostri ragazzi ormai sono una certezza assodata .