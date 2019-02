Volley femminile, tre punti importanti contro il Torrevecchia Teatina

TERMOLI. Importante vittoria in chiave salvezza per le ragazze di Mottola: fine settimana importante per le squadre termolesi, dopo il botto contro la prima in classifica dei maschi, arriva anche la bella vittoria contro le teatine di Torrevecchia. Tre punti che fanno ben sperare con una tenuta di gara accorta.

Solo qualche piccola sbavatura ma nulla di preoccupante, questa cosa le avevamo già viste a L'Aquila e lì ci ha pensato l'arbitro a privarci di una vittoria meritata: ieri si sono riprese il maltolto, ora serve continuità e la stagione può prendere la piega giusta e raggiungere gli obiettivi prefissati.