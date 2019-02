TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi nel fine settimana

Questa settimana il Volley maschile e femminile è sul podio.

Termoli Pallavolo Maschile (voto 10 e lode). Una gara, due capolavori: il primo per aver battuto con il risultato finale di 3 - 1 la ormai ex capolista Gada Pescara, con una tenuta davvero esaltante; il secondo capolavoro è stato servito alla squadra su un piatto d'argento dal Montesilvano che è andato a vincere ad Alba Adriatica e così ha garantito il terzo posto in solitario in classifica ai termolesi, che adesso potrebbero anche ambire alla piazza d'onore del secondo posto. Lo andiamo dicendo da tempo, la squadra di Palli sta crescendo a vista d'occhio, partita dopo partita, e i capolavori di domenica sono la summa di tutto questo. Continuate così!

Termoli Pallavolo Femminile (Voto 10). Il fine settimana pallavolistico è stato chiuso in bellezza con la vittoria finalmente ottenuta dalle ragazze di Mottola che, seppur defraudate a L'Aquila, avevano già mostrato segnali di ripresa. Domenica pomeriggio hanno battuto nettamente la Torrevecchia Edas Teatina, squadra di metà classifica, ed ora certo è che si può guardare alla salvezza con più serenità; l'importante è che d'ora in poi ci sia continuità di prestazioni e naturalmente di risultati, la strada intrapresa sembra quella giusta.

Biliardo Accademia A. Giancone (Voto 8). Torna alla vittoria dopo un periodo negativo dovuto a tanti fattori l’Accademia Giancone di biliardo. Battuta 3 -2 di misura l'Atessa, ha riconquistato il terzo posto in classifica. Che questa vittoria sia corroborante per riprendere la marcia quasi trionfale della prima parte della stagione anche se - dobbiamo dirlo - nonostante le tre sconfitte consecutive d'inizio 2019, è sicuramente da considerare una stagione positiva.

Calcio Promozione Termoli 2016 (Voto 6,5). Purtroppo la squadra si è fatta sfuggire la vittoria che stava meritando: sembra che in questa ultima parte di stagione ci sia un rigurgito da buone prestazioni e peccato per quel periodo di appannamento che ha precluso ai ragazzi qualche soddisfazione in più.

Basket serie C Silver Airino Basket Termoli (Voto 6). Ultima partita della regular season con sconfitta indolore per i ragazzi dell’Airino nella tana della seconda in classifica. Uno smacco quasi calcolato per cercare di evitare, nella prossima fase, di incontrare i primi della classe del Vasto, ma tutto sommato la regular è stata alquanto positiva. Ora sotto con la seconda parte della stagione!

Calcio di Eccellenza Città di Termoli (Voto 5). Certamente vedersela con la corazzata del Vastogirardi ad oggi non è agevole per nessuno, però per gli obiettivi minimi su cui ha puntato la squadra, essa doveva quantomeno tentare di rendere agli altomolisani la vita difficile, invece i leader della classifica sono passati agevolmente con un secco 0 - 3 anche al Cannarsa. Sappiamo le difficoltà che sta attraversando la squadra e a questo punto probabilmente è il caso di mettere in chiaro molte cose, se ci sono le condizioni per portare avanti una situazione che non sembra migliorare come si sperava; i rumor, anche se si cerca di tenerli nascosti, per forza di cosa escono fuori quindi sarebbe bello se finalmente qualcuno dicesse in realtà come stanno le cose. Procedere nell’incertezza del domani, non fa bene a nessuno: è arrivato il momento di prendere il toro per le corna!