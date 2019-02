Volley femminile, si va a Pescara con voglia di riscatto

TERMOLI. Mentre i maschietti riposano per la sosta prevista del campionato e Mauro Palli e i suoi si godono il terzo posto, le ragazze, rinfrancate dalle ultime prestazioni, vanno a Pescara contro la quarta in classifica, la GadaVolley Pescara 3. L'incontro appare proibitivo, ma se le nostre ragazze sfoderano il carattere delle ultime gare chissà che non ci riservino una bella sorpresa.



Il volley raramente offre sorprese, i valori di squadra vengono quasi sempre a galla, ma qualche volta le bucce di banana possono far sì che capiti quello che non ti aspetti, e noi dalle ragazze di Mottola stasera ci aspettiamo quello che sembra in questo momento quasi impossibile .