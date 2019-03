I ragazzi di Palli in trasferta a Montesilvano

TERMOLI. Riprende questo pomeriggio dopo una sosta programmata, la serie C maschile di volley e questa volta dopo la brillante vittoria sull'ex prima in classifica Gada Volley Pescara3, la squadra di Palli è chiamata a risolvere una pratica abbastanza intricata in quel di Montesilvano, squadra enigmatica che pur essendo penultima in classifica, nelle ultime due uscite ha ottenuto due vittorie soprattutto contro l'Alba Adriatica in trasferta squadra quella Albese che era terza ora superata proprio dai termolesi.



Oggi poi approfittando dello scontro al vertice tra Gada Volley Pescara3 e Virtus Paglieta nuovo leader in classifica, la squadra termolese se riuscisse a battere il Montesilvano potrebbe ritrovarsi seconda in classifica in caso di successo del Paglieta in caso contrario ad un punto dalla seconda e a 2 dalla prima, certamente sono bei pensieri questi, ma prima di fare voli pindarici cerchiamo di battere il Montesilvano, poi il resto arriva da solo.

Ore 18 giornata 16, Palasport Ugo Consorte - Via Senna Montesilvano



Pallavolo Montesilvano- A.s.d. Termoli Pallavolo