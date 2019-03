Il Montesilvano arriva al PalaSabetta, match delicato per la Termoli Pallavolo femminile

TERMOLI. Le ragazze dell’asd Termoli Pallavolo da oggi sono chiamate a un mese nel quale non possono sbagliare o per lo meno devono assolutamente raccogliere più punti possibili. Questo pomeriggio le ragazze di Mottola ospiteranno davanti al proprio pubblico la Pallavolo Montesilvano che all'andata si impose al tie-break con il punteggio di 16-14.Questi significa che le abruzzesi possono essere alla loro portata, c'è bisogno di mettere sul parquet tutta la grinta necessaria, la voglia di vincere, oggi un eventuale vittoria potrebbe catapultare le nostre ragazze fuori dalla zona pericolosa la sotto la classifica si può ancora aggiustare il cammino è ancora lungo ora più che fisico il problema è mentale approcciarsi bene alla gara di oggi e quelle successive, sicuramente potrebbe risultare vincente come strategia carpe diem coglietelo questo attimo.