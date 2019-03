Continua la scalata del sestetto di Palli: sbancata Montesilvano

TERMOLI. La squadra di Mauro Palli non finisce più di stupire passando anche a Montesilvano perentoriamente e approfittando dello scontro diretto tra Gada Volley Pescara3 e Virtus Paglieta vinto 0-3 da questi ultimi, ecco che i nostri ragazzi salgono alla piazza d'onore al secondo posto a quattro punti dai primi di Paglieta.



Montesilvano era un crocevia importante e insidioso, loro nonostante questo e nonostante si temesse che la sosta potesse rompere il ritmo, sono passati come un rullo anche su un Montesilvano che appariva in crescendo nelle ultime uscite. Ma lo abbiamo detto da tempo i termolesi quest'anno con un paio di innesti tosti e la crescita esponenziale di qualche baldo giovanotto, in campo sono davvero affamati di vittoria, li vedi su ogni pallone, su ogni servizio, sui palleggi, sulle ricezioni e sulle schiacciate sotto muro, che hanno la grinta e la volontà di vittoria, a questo punto a due partite dalla fine con la partita difficile di sabato prossimo in casa contro l’Alba discorsi per insidiare addirittura la piazza principale non sembrano fattibili ma anche conservare per i play-off il secondo posto, equivarrebbe come ad aver vinto il campionato.

16esima giornata: Palasport Ugo Consorte-Via Senna Montesilvano

Pallavolo Montesilvano -A.s.d. Termoli Pallavolo 1-3 (Parziali: 22/25, 25/15, 13/25, 22/25)