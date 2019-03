Ancora vincenti le ragazze della Termoli Pallavolo

TERMOLI. Ancora una prova di carattere che fa ben sperare per il futuro delle ragazze di Mottola: anche se ci sono da “limare” alcuni momenti di non riflessione come nel secondo set dove le ragazze non sono state mai convinte, alla fine si sono scrollate di dosso tutte le paure e le incertezze e sono andate spedite verso la vittoria.

Una vittoria che come abbiamo detto in sede di presentazione potrebbe rilanciare verso la salvezza senza passare per i pericolosi spareggi dei play out; infatti ieri con i tre punti guadagnati, le ragazze sono salite a quota 17 a due punti dalla salvezza sicura.

Domenica prossima a Termoli arriva il Penne, ultimissimo in classifica con solo 3 punti e poi si andrà a Teramo, penultimo. Insomma un mese importante che potrebbe dare un senso positivo a tutta la stagione ecco perché la vittoria di ieri assume una valenza ancora più importante. Ora non bisogna mollare più fino alla fine.

Termoli Pallavolo - Pallavolo Montesilvano3-1 (Parziali :26/24 17/25 25/20 25/15)

Arbitro: Tucci Alessandro/2^ arbitro: Di Virgilio Alessandra