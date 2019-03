L'Alba ospitata al PalaSabetta

TERMOLI. Scontro nei quartieri alti della classifica oggi pomeriggio al PalaSabetta. Fino a qualche tempo fa, la squadra di Mauro Palli squadre come l'Alba era costretta a guardarle dal basso in alto, ora in poche settimane grazie ad un tourbillon di emozioni e di gare entusiasmanti vinte alla grande, succede il contrario.



Infatti al momento solo il Paglieta sovrasta la squadra termolese essendo primo in classifica. I nostri ragazzi sono secondi con merito ed oggi pomeriggio l'imperativo è consolidare la seconda piazza che per la squadra termolese equivale alla vittoria del campionato stesso perché ad inizio stagione se gli obiettivi erano di fare un campionato dignitoso, oggi come oggi le ambizioni sono lievitate in modo esponenziale e allora perché non crederci? Avanti tutta!

Serie C Interregionale Maschile Sabato 09/03/2019 17.30 Giornata 17esima.

PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

A.s.d. Termoli Pallavolo- Asd Pallavolo Alba