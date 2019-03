Arriva il Penne al PalaSabetta, a caccia di 3 punti d'oro

TERMOLI. Questo pomeriggio le ragazze di Mottola incontrano l'ultima in classifica, l’asd Volley Penne, potendo sfruttare il loro buon momento, potrebbero fare un passo decisivo verso la salvezza, magari evitando il rischio play-out, visto che coi 3 punti arriverebbero a quota 20, che le porterebbero fuori dagli spareggi.



Certo la regular season loro a differenza dei maschi che è quasi agli sgoccioli, è ancora lunga e questo mese di marzo per le ragazze è un concentrato di scontri diretti che devono essere tutti presi con la caparbietà giusta a cominciare da quello di oggi contro il Penne quasi condannato alla retrocessione con i soli 7 punti in classifica, ma guai a sottovalutare l'impegno odierno, e siccome le nostre ragazze quest'anno in più di un’occasione hanno perso incontri in modo incredibile diciamo a loro fate conto stasera di avere di fronte la prima in classifica e portate a casa questi preziosissimi 3 punti.

Domenica 10/03/2019 ore 17

Giornata 19esima

PALASABETTA, VIA ISCHIA

Termoli Pallavolo-Asd Volley Penne