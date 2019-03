Tre punti d'oro, la salvezza si avvicina

TERMOLI. La partita stava per non essere giocata e di conseguenza persa a tavolino per la squadra di casa a causa dell'imprevista mancanza dell'addetto all'uso del defibrillatore munito di tesserino all'abilitazione che per fortuna, quando mancavano pochissimi minuti all'ultimatum concesso dagli arbitri, il tutto è stato risolto con la presenza autorevole di una professionista del luogo abilitata all'uso.



Sarebbe stato davvero un problema serio qualora non si fosse potuta giocare questa gara che vedeva la squadra di casa contro il fanalino di coda del Volley Penne perché i tre punti conquistati abbastanza agevolmente come da previsione ora permettono alla formazione di Mottola di agganciare a quota 20 la zona della salvezza senza passare dai play-out.

Sabato prossimo si va in Abruzzo contro la Nuova Pallavolo Teramo, penultima in classifica, dove una vittoria sarebbe quasi decisiva per le sorti positive della squadra che acquisirebbe autostima e si lancerebbe definitivamente verso la salvezza.

Ieri sera tutto o quasi è stato facile anche se le ragazze di Penne, per nulla rassegnate, hanno messo alla frusta le nostre, ma poi alla lunga il tasso superiore delle termolesi ha avuto la meglio.

Termoli Pallavolo-Asd Volley Penne 3-0 (Parziali: 25/21, 25/14, 25/11)