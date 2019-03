Corsare a Teramo, Termoli Pallavolo femminile risale ancora

TERMOLI. Come abbiamo detto in sede di presentazione, la gara di ieri sera a Teramo per le ragazze di Mottola rappresentava una sorta di svolta verso la salvezza, ebbene le ragazze hanno assolto alla grande l'impegno ed ora approfittando dello scontro diretto tra Ncr Biochemical e Montesilvano vinto dai primi solo al tie-break, sono saliti al nono posto a 23 punti mettendosi alle spalle in zona salvezza ben cinque squadre e con l'opportunità ghiotta di sabato prossimo di allungare ancora di più ospitando al PalaSabetta la Ncr Biochemical che è la loro immediata inseguitrice a 22.

A 6 giornate dalla fine della regular season c'è ancora da lavorare ma oggi stando agli ultimi risultati ottenuti dalle ragazze di Termoli che hanno sfruttato alla grande tutti gli scontri diretti, pensare in positivo ora è il minimo che si possa fare, lo avevamo detto che a marzo il calendario pieno di scontri diretti per evitare la roulette dei play-out sarebbe stato in un senso o nell'altro sarebbe stato decisivo, e lo è stato davvero nel bene.

Queste ragazze, molte delle quali giovanissime, hanno messo da parte le titubanze della prima parte di stagione ed ora stanno giocando da adulte e con la grinta giusta.

Nuova Scuola Pallavolo Teramo-Termoli Pallavolo 1-3 (parziali: 18-25, 25-20,19-25, 23-25).