Pronto riscatto del volley maschile termolese a Chieti

TERMOLI. Pronto riscatto della Termoli Pallavolo Maschile dopo la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro l'Alba Adriatica, una sconfitta che brucia ancora, ma pur non essendoci ancora nulla di ufficiale proprio quella sconfitta potrebbe alla fine riservare una sorpresa positiva per la squadra termolese, oggi non diciamo nulla e aspettiamo notizie ufficiali, e allora ripartiamo da ieri a Chieti, una vittoria secca nel risultato ma molto combattuta nei tre set, i parziali lo dimostrano. Bisogna dire che la squadra di Palli è arrivata a Chieti in formazione che definirla rimaneggiata sarebbe un eufemismo, tanti infortunati che lo hanno costretto a mettere un sestetto davvero inedito, ma proprio perché quest'anno la squadra è ben amalgamata, ben mixata, sono andati a Chieti ed hanno fatto bottino pieno, vittoria che consente loro di riprendersi il terzo posto proprio a danno dell'Alba Adriatica che ha perso 3-2 con la leader Paglieta e se poi quella notizia appena accennata ad inizio servizio saranno rose che fioriranno si potrebbe ripensare perché no anche al secondo posto.

A.s. Teate Volley Asd -A.s.d. Termoli Pallavolo 0-3 (Parziali: 21-25,22-25,17-25)