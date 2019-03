I fasti del volley, prologo di un altro weekend da squilli

TERMOLI. Squilli di Trombetta: tornano al completo gli impegni sportivi delle società termolesi nell’ultimo fine settimana.

I podi più alti a pari merito spettano anche questa settimana alla Termoli Volley Maschile e Femminile e noi, per cavalleria, iniziamo dalla squadra delle ragazze (Voto 10).

Avevamo detto che marzo sarebbe stato il mese decisivo, o dentro o fuori, e le ragazze hanno risposto alla grande andando a vincere tutti gli scontri diretti e ad oggi, dopo una posizione di classifica abbastanza negativa, sono riuscite a tirarsi fuori dalla zona Play out. D'accordo, mancano ancora 6 giornate alla fine della stagione regolare, ma si è visto già che le nostre ragazze hanno invertito la rotta ed ora l'uscita dal tunnel è a portata di mano e sabato c'è la grande opportunità di allungare ancora e probabilmente potrebbe essere la volta decisiva.

Termoli Pallavolo Maschile (Voto 10). Hanno risposto alla grande dopo la sconfitta casalinga contro l'Alba Adriatica e si sono ripresi il terzo posto. Una vittoria doppia poiché la squadra di Palli è andata a giocare in formazione ultra rimaneggiata e nonostante tutto sul parquet di Chieti ha dettato legge portando a casa un meritato quanto sudato 0 - 3 e le sorprese con i play off possono essere ancora tante e positive.

Biliardo con L'Accademia A.Giancone Termoli (Voto 8,5). Sono tornati ad essere i virtuosi della stecca che erano ad inizio stagione e hanno vinto, seppur di misura, il derby con il Campobasso fuori casa. Hanno così consolidato il terzo posto in classifica.

Calcio Eccellenza Città di Termoli (Voto tra l'8 o il S.V.). La squadra ha senz'altro fatto il suo dovere, ma contro una formazione di fatto inesistente come l'Alliphe che con la sua debacle sportiva, ha senza meno falsato in qualche modo il campionato da quando è iniziata la sua "scomparsa" come squadra primaria e di fatto ha messo in campo 11 ragazzini solo per mantenere un certo decoro. Questa storia speriamo che faccia riflettere la federazione regionale al momento di iscrivere squadre che non offrono le dovute garanzie di continuità oppure squadre di altre regioni che vengono qui, si prendono il titolo e se ne vanno come spesso è accaduto negli scorsi anni. Il Città di Termoli ha messo a segno 9 gol, ma per giudicare la squadra aspettiamo altre prove più concrete, la vittoria serve solo per avvicinarsi alla zona spareggi promozione.

Basket serie C Silver Airino Basket Termoli (Voto 5,5). Tre partite della fase a orologio con annesse tre sconfitte: l'orologio della squadra termolese non ha nessuna intenzione di mettersi in moto. La cosa non è tragica, ora si dovrebbe difendere durante i play off. Ciò che ci preoccupa anche in vista spareggi resta soprattutto la condizione fisica della squadra, i tanti infortuni e la panchina corta, il nuovo infortunio di Marinaro, quello alla spalla di Colasurdo, l'abbandono a metà regular season del cestista svedese e quello di Oriente che ha preferito L’Aquila, ma nonostante tutto però la squadra di Massimo Di Lembo è riuscita a mantenere la quarta posizione e ora aspettiamo gli spareggi.

Basker In Carrozzina Fly Sport Inail Termoli (Voto 5). Nuovo - e potremmo dire ennesimo - stop della squadra termolese in un campionato come quello cadetto. Dei nostri portacolori da apprezzare l'impegno che ogni volta mettono sul parquet quindi ci accontentiamo di analizzare il risultato numerico, ma non certo la voglia e la caparbietà che comunque non mancano mai in loro.

Calcio di Promozione Termoli 2016 (Voto 4,5). La sconfitta casalinga contro una squadra dietro di loro in classifica, la Polisportiva Fortore, con due calci di rigore falliti e molto altro, delineano il fatto che la squadra termolese mentalmente è già in vacanza ed è salva se non matematicamente con sette punti di vantaggio sulla zona rossa dei play out. Quasi gioca per onor di firma e la sconfitta fa fare un salto notevole fuori dalla zona play out alla Polisportiva Fortore che ringrazia e porta a casa.