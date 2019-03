Al PalaSabetta le ragazze del volley cercano una vittoria determinante

TERMOLI. Partita di vitale importanza quando per le ragazze di Termoli mancano con quella di oggi ancora 6 gare della regular season. Oggi battere la sua immediata inseguitrice DZ NCR Biochemical, che sta dietro un punto, vorrebbe dire mettere un bel solco tra zona franca e zona play-out.



Oggi è una giornata quindi di vitale importanza non bisogna sbagliare nulla, nessuna distrazione altrimenti sarebbe fatale, la squadra nelle ultime settimane ha offerte prove concrete mostrando carattere e voglia di vincere per tirarsi fuori da una situazione che solo qualche settimana fa era abbastanza critica.

L'avevamo detto che il mese di marzo sarebbe stato decisivo e tale è stato fino a oggi per fortuna in chiave positiva, ora è solo questione di continuare in questa direzione, le motivazioni ci sono basta metterle in atto e stasera questo bisogna fare non ci sono alternative ottimali tranne la vittoria e che sia anche secca.