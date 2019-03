Battuta d'arresto al PalaSabetta, la Termoli Pallavolo si complica la vita

TERMOLI. Harakiri delle ragazze di Mottola nella partita più importante per il futuro in campionato: una brutta sconfitta contro una diretta concorrente che ha fatto ripiombare la squadra di volley femminile nella zona play out e con le prossime gare, soprattutto le due imminenti contro il Nereto e il Lanciano - rispettivamente al sesto e secondo posto - la situazione potrebbe ancor più precipitare.

Ieri le ragazze sono ricadute più volte negli stessi errori che avevano caratterizzato il girone di andata; le avversarie erano alla portata, ma le nostre si sono fatte soggiogare punto a punto, ci è piaciuta solo la bella reazione nel primo set quando hanno messo in atto una gran rimonta andando a vincere ai vantaggi quando il set sembrava perso.

Il resto non è stato all'altezza delle ultime prove, a cui aggiungiamo le decisioni abbastanza singolari dei due arbitri che sembravano anche in disaccordo tra di loro; certo, non è una giustificazione alla sconfitta, le pescaresi sono parse più concrete e hanno approcciato sicuramente meglio delle nostre alla partita.

Un vero peccato visto che poteva essere l'occasione giusta per mettersi al riparo da brutte sorprese, invece con questa sconfitta torna tutto in discussione, senza pensare alle possibili ripercussioni sul morale delle nostre ragazze.

Termoli Pallavolo-Dz Ncr Biochemical 1-3 (Parziali: 26/24, 19/25, 20/25, 21/25).