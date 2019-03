Volley maschile iniziano i play off

PESCARA. Gada Volley Pescara 3 vs Asd Termoli Pallavolo.

Iniziano bene i play off tra le prime quattro squadre classificate nella serie C maschile e la Termoli Pallavolo al meglio di tre partite incontra la Gada Volley Pescara 3 che nelle ultime settimane aveva battuto brillantemente al PalaSabetta, saranno partite di andata e ritorno con eventuale terza gara che i nostri giocheranno a Pescara.

La squadra in questi ultimi giorni ha intensificato gli allenamenti per presentarsi al meglio a questo appuntamento importante.

L'altra semifinale è Virtus Paglieta vs Asd Pallavolo Alba.

Forza ragazzi comunque vada è scontato che avete fatto una stagione più che positiva, sono state gettate le basi per proseguire alla grande anche in futuro, ma stasera sappiamo che ce la metterete tutta per non chiuderla qui la stagione.