Volley femminile: oggi è dura a Nereto

NERETO. Re-hash Volley Nereto vs Termoli Pallavolo.

Le ragazze della Termoli Pallavolo la settimana scorsa perdendo in casa con Biochemical di Pescara, hanno gettato alle ortiche una grossissima occasione per tirarsi fuori quasi definitivamente dalla zona rossa della classifica, vanificando in una sola giornata quanto di buono avevano fatto nelle settimane precedenti durante un mese di scontri diretti che sarebbero stati utili alla loro causa, avevano fatto bene, quando come domenica scorsa dovevano assestare il colpo decisivo si sono sciolte come neve al sole, rimettendo cosi tutto in discussione e ripiombando in piena zona Play out.

Nulla per carità è già deciso, tutto può ancora accadere e oggi a Nereto, la partita almeno sulla carta sembra proibitiva, potendo le abruzzesi ancora virtualmente aspirare all'entrata nei play off e non essendo comunque matematicamente salve, quindi oggi in campo ci vuole una squadra diversa da quella della scorsa settimana il Nereto sicuramente vorrà davanti al proprio pubblico ben figurare e chiudere le pratiche che sono ancora aperte in un senso e nell'altro, perché mancano ancora con quella di oggi, cinque partite e a parte il Penne ultimo a 3 punti spacciato le altre matematicamente hanno ancora un lumicino di speranza come la Nuova scuola pallavolo Teramo a 14 e il Pineto a 15, ma molto di più di un lumicino a 23 ce l'hanno le nostre ragazze con i potenziali 15 punti ancora a disposizione per questo riuscire oggi a portare a casa qualcosa potrebbe anche cancellare la battuta d'arresto di sette giorni fa.