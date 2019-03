Volley maschile vince gara 1 dei play off

TERMOLI. Eureka! I ragazzi di Mauro Palli sono stati fantastici: sono andati a vincere in casa pescarese della Gada Volley Pescara 3 che assieme al Paglieta sono sempre state le favoritissime di questo campionato. Ora basterà vincere in gara 2 al PalaSabetta, sabato prossimo, e sarà la finale molto probabilmente con il Paglieta. Certo il volley, come tutti gli sport, è imprevedibile, ma sono state gettate le basi e poi la squadra termolese già aveva fatto vedere qualche settimana fa ai pescaresi di che pasta era fatta. Se poi dovesse andare male, c'è la possibilità di gara 3. Di certo chi ha assistito alla gara di ieri non si è annoiato, ha visto cinque set tiratissimi soprattutto il terzo che vedeva i padroni di casa portarsi sul 2 - 1 con i vantaggi 33 -31, ma anche il tie break, in quanto a scariche di adrenalina, non è stato affatto male.

Una cosa è certa: se sarà finale oppure no per i ragazzi di Palli, questo è stato un campionato straordinario e per loro ci sono e ci saranno solo applausi. Sarebbe sicuramente bello vedere un palazzetto pieno per spingere questi ragazzi alla finale play off. Forza, tutti al palazzetto!

Sab 30/03/2019 18.00 Semifinale Andata, gara 534

PALESTRA COMUNALE ORFENTO - VIA sacco PESCARA

Gada Volley Pescara 3 - A.s.d. Termoli Pallavolo 2 -3 (Parziali: 23/25, 25/20, 33/31, 22/25, 12/15)