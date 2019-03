Il volley femminile batte il Nereto e rivede la salvezza

TERMOLI. Finalmente le ragazze di Mottola hanno tirato fuori il carattere: andare a vincere e pure bene in casa della quarta in classifica, il Nereto, ancora in odore di Play off, cosa che non era almeno sulla carta possibile. Invece le “Mottoline” che non ti aspetti, ieri pomeriggio alla squadra del Nereto gliel’hanno suonata e pure bene, cancellando in un secondo la sconfitta contro il DZ - Ncr Biochemical di Pescara e rilanciandosi così in zona salvezza.

Ora nelle prossime quattro partite rimaste, a cominciare da quella di sabato prossimo contro la seconda in classifica il Twice Cream Lanciano che teoricamente e materialmente è inattaccabile per la zona play off, le nostre ragazze devono giocare come contro il Nereto perché un fatto è certo: anche se appagati o distratti alla fine nessuno ti regala niente, quello che ottieni o desideri te lo devi conquistare con le tue forze. Come ieri che sono scese in campo senza nemmeno uno dei punti di forza del sestetto, la schiacciatrice Alessia Cicchitti, ma hanno voluto vincere!

Sab 30/03/2019 17.30 Giornata 22, PALESTRA COMUNALE VIA VERDI NERETO

Re-hash Volley Nereto - Termoli Pallavolo 1 - 3 (Parziali: 25/21, 23/25, 20/25, 17/25)