Volley femminile, gara in chiave salvezza contro il Twice Cream Lanciano

TERMOLI. Ancora quattro gare, inclusa quella di oggi, per sapere cosa toccherà in sorte alle ragazze termolesi del volley. Se la regular season fosse finita domenica scorsa, la formazione termolese, grazie al brillante successo ottenuto a Nereto, sarebbe stata salva senza passare per i play out, purtroppo non è cosi.

Oggi l'avversario che arriva a far visita alle nostre ragazze è di tutto rispetto, la seconda in classifica Twice Cream Lanciano, che matematicamente potrebbe, in teoria, raggiungere e superare al primo posto la Do.Gi. Gioielli.

Dovrebbero accadere diverse situazioni favoreli al 101% alle lancianesi per far si che ciò accada, troppo poco tempo a disposizione. Allora ci piace pensare che le avversarie di oggi, appagate di essere seconde e nei play off, giungano nella nostra cittadina adriatica un po' deconcentrate, trovando al contrario le termolesi motivate.

Ecco perché le nostre ragazze oggi devono giocare come hanno fatto a Nereto , nulla è impossibile a questo punto della stagione.