Termoli Pallavolo maschile, contro il Pescara si pensa alla finalissima

TERMOLI. Tutto è pronto al PalaSabetta di Termoli per gara 2 dei Play Off del campionato di serie C Maschile di Volley. Ai termolesi ad un passo dalla finale, che hanno vinto anche gara 1 a Pescara, oggi serve concentrazione e carattere che sinceramente quasi mai è venuto meno quest'anno.

I pescaresi, che erano partiti tra i favoriti per la vittoria finale, oggi sono in una posizione nettamente di svantaggio: con la squadra termolese ha sempre avuto vita difficile, anche nella gara di andata della regular season vinsero sì i pescaresi 3 - 1 in casa lo scorso 17 novembre, ma guardando i parziali di quella partita 25/18,23/25, 25/23,25/22, per loro non fu certamente una passeggiata di salute.

Al ritorno è ancora viva l'entusiasmante vittoria netta anche nei parziali per 3 -1 . Ora siamo alla resa dei conti, la brillante vittoria di gara 1 come dicevamo ci pone in una posizione di vantaggio, ma sia chiaro niente è scontato, lo sport è sempre imprevedibile e nessuno sport è imprevedibile e umorale come il volley: basta un niente, una schiacciata non riuscita, un muro fragile o un servizio sbagliato per cambiare le carte in tavola a favore dell'una o dell'altra squadra.

Quindi siamo certi che Mauro Palli oggi prima della gara dirà ai suoi: "calma concentrazione e sacrificio, la finale ci aspetta." Speriamo solo che il PalaSabetta oggi sia pieno per sostenere i ragazzi e spronarli verso la finalissima play off.