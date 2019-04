Peccato, due set decisivi sfumati sul filo di lana

TERMOLI. Peccato ragazzi, avete gettato al vento una ottima occasione per agguantare la finale ed ora andrete a giocarvi tutto in gara 3 a Pescara fra sei giorni e di certo non sarà facile visto che gli abruzzesi hanno anche il fattore psicologico e di certo vi faranno trovare un ambientino niente male.



La partita ieri sera non è stata nemmeno male, molto combattuta sempre punto a punto, ma ai nostri è mancato quel quid per fare proprio il match. Ora sicuramente tutto è possibile, ma a differenza di gara 1 vinta a Pescara è cambiato il quadro psicologico: gli avversari dopo aver addentato ieri l'osso, difficilmente questa volta lo lasceranno scappare ancora. Ciononostante guardiamo a sabato con fiducia pur sapendo che non sarà facile come in gara 1.

Serie C Interregionale Maschile - Promozione Semifinale Ritorno,

PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

A.s.d. Termoli Pallavolo - Gada Volley Pescara 3: 1-3 (Parziali: 23/25 25/19 22/25 23/25) Primo Arbitro: Di Florio Dario / Secondo Arbitro: Sabatini Dario.